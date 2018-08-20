Ardahan’da Polisten şeker ve kolonya ikramı

Yeni hastane yolunda araçları durduran ekipler, sürücüleri trafik kuralları ve hız limitlerine uymaları ikazlarında bulundu ve emniyet kemerinin önemini vurgulayarak, emniyet kemerlerini takmalarını söyleyerek çocuklara kırmızı düdük verilerek boya kalemleri hediye edildi.

Kırmızı düdük uygulaması ile çocuklar trafikte emniyet kemeri takmayan ebebeyinlerine karşı uyarı anlamında çalacaklar. Araç içerisindeki herkesin can güvenliği için emniyet kemeri takmalarını isteyen ekipler, ayrıca içeriğinde çeşitli kural ve uyarın yer aldığı broşürleri dağıtarak kolonya ve şeker ikramında bulundu.

Sürücülerden Kenan Yılmaz yaptığı açıklamada; “Bu bayramda güvenli seyahat etmemiz için çabalayan trafik ve Toplum destek polislerimize teşekkür ederiz. Bu uygulamadan gayet memnun kaldık.“ dedi.

Emniyet ekipleri seyir halinde bir otobüsü durdurarak trafik polisi "İyi bayramlar, bayram zamanları trafik kazalarında istemediğimiz rakamlar duymuyoruz.Bayram arefe günü başında 19 ölü olarak gidiyor , bu bizim ve benim adıma üzüldüğüm , uyandığım bir konudur bir trafikçi olarak. Sizden isteğim kemeriniz her daim bağlı olsun , kazaların tamamı kemer bağlamamaktan yada aşırı hızdan yada yorgunken araç kullanmaktan kaynaklanıyor. Hiç bir şey sizden önemli değildir. Lütfen kemer konusunda daha dikkatli olunuz. Hayırlı yolculuk ve iyi bayramlar dileriz" dedi.

Öte yandan bazı araçlar ve şahıslara yönelikte GBT uygulaması yapıldı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşların can ve mal güvenliği için kentte bayram tatili dolayısıyla kentte trafik denetimlerini arttırıldığı belirtildi.

Özellikle bayramlarda trafik kazalarının arttığı aktarılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güven içerisinde bayram geçirmelerini sağlamak amacıyla denetimlerin bayram süresince devam edeceği kaydedildi.