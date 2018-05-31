Ardahan’da “Seçim Güvenliği” toplantısı yapıldı

Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yıkılmaz, Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Turgutalp, Vali Yardımcıları Salih Kalkan, Adem Uslan, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, İlçe Kaymakamları, İl ve İlçe Seçim Kurulu Başkanları, İlçe Emniyet Amirleri, İlçe Jandarma Komutanları, kolluk birimleri ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Seçimlerin huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesine yönelik alınacak olan tedbirler ile seçim süreci konusunda değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda güvenlikle ilgili sunumlar gerçekleştirildi.

Vali Bilmez, Ardahan’da seçimlerin huzur ve güven ortamında geçmesi için bütün tedbirlerin önceden alınacağını kaydetti.