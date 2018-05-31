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31 Mayıs 2018 12:46

Ardahan’da “Seçim Güvenliği” toplantısı yapıldı

Vali Mehmet Emin Bilmez başkanlığında, 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci Dönem Milletvekili Genel Seçimiyle ilgili “Seçim güvenliği” toplantısı yapıldı.

Ardahan’da “Seçim Güvenliği” toplantısı yapıldı

31 Mayıs 2018 12:46


Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yıkılmaz, Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Turgutalp, Vali Yardımcıları Salih Kalkan, Adem Uslan, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, İlçe Kaymakamları, İl ve İlçe Seçim Kurulu Başkanları, İlçe Emniyet Amirleri, İlçe Jandarma Komutanları, kolluk birimleri ve ilgili kurum müdürleri katıldı.


Seçimlerin huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesine yönelik alınacak olan tedbirler ile seçim süreci konusunda değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda güvenlikle ilgili sunumlar gerçekleştirildi.


Vali Bilmez, Ardahan’da seçimlerin huzur ve güven ortamında geçmesi için bütün tedbirlerin önceden alınacağını kaydetti.




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