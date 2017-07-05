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05 Temmuz 2017 11:45

Ardahan’da silahlı çatışma: 5 yaralı

Ardahan’da iki kişi arasında alacak meselesi yüzünden çıkan çıkan silahlı çatışmada, 5 kişi yaralandı.

Ardahan’da silahlı çatışma: 5 yaralı

05 Temmuz 2017 11:45


İddiaya göre, Kaptanpaşa Mahallesi Kongre Caddesi üzerinde Y.A. ile B.G. aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olayda Y.A., tartıştığı B.G.’ye silahla ateş etmeye başladı. Bu esnada yakında bulunan AK Parti İl Başkanı Yunus Baydar’ın koruma polisi M.Ç.E., olaya müdahale etti ve Y.A.’ya teslim olması için çağrıda bulundu. Y.A. bunun üzerine polis memuru M.Ç.E. ve B.G.’ye ateş etmeye devam etti. Bacağından yaralanan polis memuru M.Ç.E., silahlı şahsı yaralayarak yakaladı. Çıkan çatışmada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesine sevk edildi.


Vali Mehmet Emin Bilmez, Kongre Caddesinde meydana gelen ve alacak verecek meselesinden kaynaklandığı değerlendirilen silahlı çatışma olayı sırasında yaralanan polis memuru ve vatandaşları hastanede ziyaret etti.


Olaya müdahale ettiği sırada bacağından yaralanan polis memuru M.Ç.E. ve diğer yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunan Vali Bilmez, yaralıların durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.




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