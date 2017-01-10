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10 Ocak 2017 22:44

Ardahan’da sis ulaşımı aksatıyor

Ardahan’da sis ulaşımı aksatıyor

10 Ocak 2017 22:44

Ardahan’da akşam saatlerinde etkili olan soğuk hava ve yoğun sis yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte özellikle gece başlayan ve uzun süre etkili olan sis nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Araçların sis yüzünden güçlükle ilerleyebildiği kentte sürücüler sis farlarını yakarak ilerlemeye çalışıyor. Özgür Kaçar adlı vatandaş, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin 15 metreye kadar düştüğünü belirterek, "Hava bayağı bir sisli ve görüş mesafesi 15 ila 20 metreye kadar düştü. Hava sıcaklığı eksi derecelerde, yollar buz pistine dönmüş. Ardahan’da yaşam kışın oldukça zor” dedi.



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