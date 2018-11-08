Ardahan'da Sporcu fabrikası açılışa hazır

Ardahan Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Akar Gazeteciler ile birlikte, Karagöl mahallesinde Gençlik merkezi yanında yapımı biten Sporcu Fabrikası olarak da adlandırılan Çok amaçlı Kapalı Spor Salonu'nda incelemelerde bulundu.

Temeli yaklaşık bir buçuk yıl önce atılarak yapımına başlanan ve süratle inşaatı tamamlanan, Ardahan Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonu'nda incelemelerde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Akar, Ardahan'ın spor alanında önemli bir esere daha kavuştuğunu belirterek 7 milyon 100 bin lira tutarındaki Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonu içerisinde 12 ayrı branşta spor yapılabilecek salonun bulunduğunu söyledi. Akar, Türkiye'de 32 ilde inşa edilen Sporcu Fabrikasından biri olan bu büyük yatırımın önümüzdeki günlerde hizmete açılacağını ve Ardahan'da sporcu yetişmesine büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

İl Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Akar, ''Sporcu fabrikası sporcuların daha rahat ve modern tesislerde spor yapmalarına imkan sağlamak için yapılmıştır. Çok amaçlı spor salonu olarak da adlandırılan sporcu fabrikasında takım sporları ve bireysel tüm spor faaliyetleri aynı anda gerçekleştirilebiliyor. Güreşten jimnastiğe, Basketboldan voleybol'e, Karete'den Boks'a kadar tüm spor branşlarına uygun salonları bünyesinde barındıran tesisimizde yüzlerce sporcu aynı anda spor yapabilecektir. Ayrıca tesisimiz gençlerin serbest zamanlarını, sosyal ve sportif faaliyetlerle değerlendirmek, bilgi ve beceri sahibi olmalarına yardımcı olmayı hedeflemektedir.'' Şeklinde konuştu.

Akar son olarak, Ardahan'ın spor tesisleri anlamında çok şanslı bir il olduğunu söyleyerek, tesislerin yapılmasını sağlayan Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerine ve yerel yöneticilere teşekkür etti.