Ardahan’da ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kaza, Kongre Caddesi Şehir Stadyumu mevkiinde meydana geldi. İbrahim Atalay idaresindeki 75 AR 056 plakalı otomobil, Vedat Aydın idaresindeki 75 T 0058 plakalı ticari taksi ile çarpıştı. Kazada ticari takside ve otomobilde bulunan 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler Atalay ve Aydın ile araçlarda bulunan Eda Kum, Öykü Arslangörür ve Emirhan Keskin ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza yapan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, polis kazayla alakalı inceleme başlattı.