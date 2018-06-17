Diğer
Kategoriler
17 Haziran 2018 00:20

Ardahan’da traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Ardahan’da meydana gelen trafik kazasında Adem Gökçe (35) öldü, 2 kişi yaralandı.

Ardahan’da traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

17 Haziran 2018 00:20


Kaza, akşam saatlerinde, Ardahan-Kars kara yolunun 22. kilometresinde bulunan Hasköy mevkiinde meydana geldi. Adem Gökçe, akrabaları Kardelen ve Gülcan Gökçe ile birlikte bayramlaşma sonrası dönerken traktörün kontrolünü kaybetti. Yol kenarına devrilen traktörün sürücüsü Adem Gökçe olay yerinde hayatını kaybederken, Kardelen Gökçe ve Gülcan Gökçe ise yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ardahan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların tedavilerine devam ediliyor.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ARDAHAN HABERLERİ
ARDAHAN HAVA DURUMU
19
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç