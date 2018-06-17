Ardahan’da traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde, Ardahan-Kars kara yolunun 22. kilometresinde bulunan Hasköy mevkiinde meydana geldi. Adem Gökçe, akrabaları Kardelen ve Gülcan Gökçe ile birlikte bayramlaşma sonrası dönerken traktörün kontrolünü kaybetti. Yol kenarına devrilen traktörün sürücüsü Adem Gökçe olay yerinde hayatını kaybederken, Kardelen Gökçe ve Gülcan Gökçe ise yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ardahan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların tedavilerine devam ediliyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.