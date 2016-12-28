Ardahan’ı sis kapladı

Ardahan’da akşam saatlerinden itibaren etkili olan soğuk hava ve yoğun sis yaşamı olumsuz etkiledi.

Gece başlayan ve uzun süre etkili olan sis nedeniyle özellikle ulaşım olumsuz yönde etkilendi. Şehri kaplayan sis nedeniyle görüş mesafesi düşen sürücüler zor anlar yaşadı.

Sürücülerden Orhan Gürbulak, "Şu anda görüyorsunuz halimizi, her taraf yoğun sis ve zor şartlar altında çalışıyoruz. Şu anda göz gözü görmüyor, önümüzü bile göremiyoruz. Bir taraftan soğuk, bir taraftan kar, bir taraftan ayaz, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Allah bize yardım etsin" dedi.