Ardahan’ı sis kapladı

Etkili olan sis günlük hayatı olumsuz etkilerken kentte görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.

Ardahan kent merkezi ve çevresinde etkili olan sis, zaman zaman ulaşımda da aksamalara yol açtı. Görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Trafik polisleri, kavşaklarda sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Vatandaşlar, yoğun sis nedeniyle ’’Hava sisli ve göz gözü görmüyor. Sürücülerimiz sis farlarını açsınlar. Yayalar ise hızlı ilerleyen araçlara dikkat etsin.’’ uyarısında bulundu.