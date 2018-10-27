Ardahanlı 100 öğrenci tarih yolculuğunda

Ardahan'da Ardahan Toplu Destekli Polis Şube Müdürlüğü ve Ardahan İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yürüttüğü proje ile 100 öğrenci İstanbul ve Çanakkale illerinde tarihi mekanları gezecekler. Gezi altı gün sürecek.

Ardahan Toplu Destekli Polis Şube Müdür Vekili Komiser Aykut Songür uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, “Biz Anadolu'yuz projesi kapsamında 28 Ekim - 02 Kasım tarihleri arasında İstanbul ve Çanakkale'ye 6 gün süreli gezi düzenlenecek. Kültürel ve sosyal amaçlı gez organizasyonları ile çocuklarımızın millî birlik ve beraberlik duygusunu artırmak, tarihimizi görerek öğrenmelerini sağlamak amaçlanmıştır.

Geziye 100 öğrenci 10 görevli katılacak, katılım sağlayan öğrenci ve görevlilerin ihtiyaçları proje kapsamında sağlanacak” diye konuştu.

Gezi boyunca İstanbul'da 15 Temmuz şehitler Anıtı, Ayasofya Müzesi, Sultanahmet camii, Yere Batan Sarnıcı, Topkapı Sarayı, Gülhane Parkı, Miniatürk, Panorama , Eyüp Sultan'ın gezilmesi ve boğaz turu yapılması ve ayrıca Fenerbahçe Stadının da gezilmesi planlanıyor.

Çanakkale'de yapılacak gezide ise 57. Alay, Anafartalar, Canaklk Destanı tanıtım merkezi ,Alçıtepe müzesi , Anzak koyu, sargı yeri- açık hava Hastanesi , Çanakkale anıtı ,Seyit Onbaşı Anıtı'nın gezilmesi planlandı.

Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez öğrencileri uğurlarken; “Bu gezide sizlerden beklentimiz siz bir turist gibi gezmeye gidiyorsunuz ama bu memleketin geleceği olduğunuzu yani bu Cumhuriyet'i kuran Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bu Cumhuriyet'i sizlere armağan ettiğini ve geleceğimizin teminatısınız onun için geçmişimizi tarihimizi iyi öğrenmelisiniz ve tarihe şahitlik etmelisiniz. Bir bütün bu ülkedeki insanların etnik kökenlerine bakılmaksızın birlikteliğini göreceksiniz. Bir Diyarbakırlı ile bir Edirnelinin veya bir Hataylı ile Sinoplu'nun kucak kucağa yattığına şahit olacaksınız aynı zamanda bir Tekirdağlı ile Ardahanlının nasıl şehit olduklarına şahitlik edeceksiniz. Onun için onların bize emanet bıraktıkları bu ülkeyi biz inşallah sahip çıkacağız, hem demokrasimizi hem hukuk sistemimizi hem devletimizi her yönü ile inşallah bize gösterilen hedefin üzerine çıkaracağız, bunun içinde geçmişimizi iyi bilmeliyiz” diye konuştu.

Vali Bilmez, projeyi hayata geçiren İl Emniyeti müdürlüğü ve il milli eğitim müdürlüğüne katkı sunan herkese teşekkür etti.