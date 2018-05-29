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29 Mayıs 2018 10:33

Arılar petek üzerine ’Allah’ yazdı

Ardahan’ın Posof ilçesinde, arı kovanlarından çıkan bal peteğinde Arapça ’Allah’ yazısının çıkması görenleri şaşırttı.

Arılar petek üzerine ’Allah’ yazdı

29 Mayıs 2018 10:33


Ardahan’ın Posof ilçesine bağlı Türkgözü köyünde soba ustası olan Efsal Kalem, 8 yıl önce köylerinde imamlık yapan Nurettin isimli imam tarafından hediye edilen ve üzerinde ’Allah’ yazısı bulunan peteği dükkanında büyük bir özenle koruduğunu söyledi. Posof’un Türkgözü köyünde arı kovanlarından çıkan bal peteğinde Arapça ’Allah’ yazısının çıkması görenleri şaşırttı.


Soba ustası Efsal Kalem, peteği dükkanında yaklaşık 8 yıldır büyük bir özenle koruduğunu söyleyerek, "Ben bu dükkanda çalışırken köyümüzün imamı elinde bu çerçeveyi getirdi ve dedi ki bak arıların içinden çıktı. Allah’ın hikmetine bak nasıl yazmış arılar. Ve bana hediye etti, bende iş yerime koydum. Gelen giden insanlar görsün diye. 8 yıldır saklıyorum. Görenler hayretler içinde kalıyor, diyorlar ki? Bunu arılar yazmış değil mi, bizde arılar yazmış ki buraya koyduk diye cevap veriyorum." dedi.




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