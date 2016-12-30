ARÜ öğrencilerinden sessiz dinleti

Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Engelli Öğrenci Birimi koordinatörlüğünde üniversite öğrencileri tarafından işaret dili kullanılarak şiir ve şarkı çevirilerinden oluşan Sessiz Dinleti isimli program gerçekleştirildi.

Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe üniversite öğrencileri ve akademisyenler büyük ilgi gösterdi. Program öncesinde okunan İstiklal Marşı işaret dili ile eş zamanlı olarak çevrildi. Programın açış konuşmasını yapan ARÜ Engelli Öğrenci Birimi Sorumlusu Öğretim Görevlisi Betül Aşcı, üniversite engelli biriminin üniversitede okuyan engelli öğrencilerin sorunlarını çözmek için kurulan bir birim olduğunu, engelli üniversite biriminin bütün üniversitelerde bulunduğunu ifade etti. Öğretim Görevlisi Aşcı, “İşaret dili ile yaptığımız bu etkinlikte görev alan Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü öğrencilerimiz iki yıldır işaret dili dersleri almaktadırlar. Bu sene Sağlık Bilimleri Yüksekokulu’nda da işaret dili dersi verilmeye başlandı. Sağlık Bilimleri 1. Sınıf öğrencilerimizde iki buçuk aydır bu eğitimi alıyorlar. Yaptığımız bu programda amacımız engelli farkındalığını ortaya koymaktır” dedi.

Açılış konuşmasının ardından Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü öğrencileri ve Sağlık Bilimleri 1. Sınıf öğrencileri hazırladıkları şarkılar ve şiirleri işaret dili ile salondaki izleyicilere sundular.