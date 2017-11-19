ARÜ’DE Ahıska Sürgünü anma programı düzenlenecek

yıl dönümü münasebetiyle anma programı düzenleyecek.

Ardahan Üniversitesi Tarih Topluluğu tarafından Ahıska Sürgünü’nün 73 yıl dönümü müsasebetiyle 21 Kasım 2017 salı günü saat 14:00’da Hoca Ahmet Yesevi Salonunda anma programı düzenlenecek.

Ardahan Üniversitesi Tarih Topluluğu Başkanı Yrd.Doç. Dr. Suat Vural yöneteceği panele Ardahan Üniversitesinde çğrenim gören Ahıskalı öğrenciler, Rasim Mammadov,İbrahim Umarov, Şadıman Seydiyev ve Livaza İsmailova konumacı olarak katılacaklar. Ardahan Üniversitesi Tarih Topluluğu olarak düzenleyecekleri Anma Programı hakkında açıklamalarda bulunan Ardahan Üniversitesi Tarih Topluluğu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Suat Vural "14 kasım 1944’ te Stalin yönetimi tarafından Ahıska’da yaşayan yaklaşık 100 bine yakın Türk trenlere doldurularak Orta Asya’ya sürüldü. Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan’a sürülen Ahıska Türklerinden uzun tren yolculuğunu ardından yaklaşık 30 bin insan açlıktan ve hastalıktan vefat etti. Ahıska Sürgünün üstünden 73 yıl geçti fakat, bugün hala sürgüne gönderilen Ahıska Türkleri vatan hasretiyle yanmaktadırlar. Türk Dünyasından ve Türkiye’den vatandaşlık hakkı talep eden Ahıska Türkleri, Anavatanlarına dönerek yaşama hakkına sahiptirler. Fakat Uluslararası dengeler buna müsaade etmemektedir. 1944’te başlayan sürgün bugün hala devam etmektedir. Biz Ardahan Üniversitesi olarak her platformda Ahıska Türklerinin anavatanlarına dönmeleri için elimizden gelen herşeyi yapacağız. 21 Kasım günü gerçekleştireceğimiz Ahıska Sürgünü’nün 73. yıl dönümü anma programına tüm Ardahan halkını davet ediyoruz” dedi.

Anma Paneli 21 kasım salı günü saat 14:00’da Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından Ardahan Üniversitesi Tarih Topluluğu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Suat Vural ve öğrencilerin konuşmalarıyla devam edecek. Konuşmaların ardından Anma paneli şarkılar ve video gösterimi ile son bulacak.