ARÜ'de “Alaş'ın İki Aydını” adlı konferans düzenlendi

Ardahan Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü'nce “Alaş'ın İki Aydını: Ahmet Baytursınulı ve Kasım Tınıstan Uulu” konulu bir konferans düzenlendi.

Nazım Hikmet Konferans Salonu'nda gerçekleşen programa; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şakir Aydoğan, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

1930'lu yıllarda Sovyet rejimi tarafından Kırgız aydınlara karşı uygulanan yaptırımların anlatıldığı konferansta, Üniversite akademisyenlerinden, Prof. Dr. Ayabek Bayniyazov ile Dr. Öğretim Üyesi Nurgül Moldalieva Orozobayev konuşmacı olarak yer aldı.

Konferans, katılımcılara teşekkür belgesi takdim edilmesi ve toplu fotoğraf çekilmesinin ardından sona erdi.