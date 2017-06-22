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22 Haziran 2017 09:40

ASKF Başkanı Küçük’ten Serhat Ardahanspor için destek çağrısı

ASKF Başkanı Özgür Hamza Küçük, Bölgesel amatör lig (BAL) liginde Ardahan’ı temsil eden Serhat Ardahanspor’a sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

ASKF Başkanı Küçük’ten Serhat Ardahanspor için destek çağrısı

22 Haziran 2017 09:40


ASKF Başkanı Küçük, Serhat Ardahan Spor’un Ardahan’ı BAL liginde temsil etmeye devam edeceğini ve kulüp başkanı Özer Ünal’ın görevine devam edeceğini ifade ederek şehrimizin ismini futbol camiasına başarılı bir şekilde duyuran ve bu görevi başarı ile yerine getiren kulüp başkanımıza destek verilmesi gerektiğini ifade etti.


Destek her zaman maddi anlamda olmayabilir, manevi destek daha çok önemlidir diyen Küçük, "Kulüp başkanı Özer bey işin ekonomik kısmını zaten üstlenmiş durumda, bizlere düşen kendisinin yanında yer alarak Ardahan’ı daha üst liglere taşımalarına yardımcı olmaktır. Geçtiğimiz sezonlarda Milletvekillerimizin, Sayın Valimizin, Belediye başkanımızın, Rektörümüzün ve Siyasi parti başkanlarımızın desteği taktire şayandır. Serhat Ardahan Sporun önümüzdeki sezonda desteklenmesinin, şehrimizin son dönemdeki sportif yatırımlarda göz önüne alındığında çok önemli olduğu bir gerçektir. Lütfen takımımıza hep beraber sahip çıkalım. Emin olun ki sahip çıktığınız her şey daha da anlam kazanır daha da başarılı olur." şeklinde konuştu.




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