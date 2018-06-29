Atalay’dan Çıldır’a teşekkür ziyareti

AK Parti Çıldır İlçe Başkanlık bürosunda Milletvekili Orhan Atalay, AK Parti Milletvekili adayı Halil İbrahim Dursunoğlu, İl Başkanı Mutlu Şanlıtürk, AK Parti Çıldır İlçe Başkanı Ahmet Rıfat Vural, Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, İl Genel Meclis Üyesi Etem Özcan, teşkilat mensupları ve partililer katıldı.

İlçe başkanlık bürosunda partililerin yoğun katılımıyla partililere seslenen AK Parti Çıldır İlçe başkanı Ahmet Rıfat Vural, "Kıymetli teşkilat mensuplarımız ve partililerimiz hepinizi saygı ve sevgili ile selamlıyorum. Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın erken seçim kararı ile birlikte teşkilat mensuplarımız ile birlikte yaklaşık olarak otuz beş gün sürdürdüğümüz seçim çalışmasından alnımızın akı ile çıkmış bulunmaktayız. Yüzde 50’nin üzerinde bir oy alarak Çıldır ilçemizde önemli bir başarıya imza atmış bulunmaktayız. Bu başarımızda başta büyük bir özveri ile çalışan teşkilat mensuplarımız olmak üzere desteğini esirgemeyen bütün parti üyelerimize ve parti gönüllülerimize teşekkür ediyorum. Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a destek veren Milliyetçi Hareket Partili arkadaşlara da teşekkür ederim" dedi.

İl Başkanı Mutlu Şanlıtürk ise, "Çıldır halkının partimize gösterdiği destek takdire şayandır. Başta ilçe teşkilat mensupları olmak üzere partimize destek veren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti Milletvekili Orhan Atalay’da, "24 Haziran seçimleri sadece bizim takip ettiğimiz bir seçim değildi. Bizim felaketimizi isteyen bir çok dünya ülkesi bu seçimi takip ediyordu. Çok şükür bu seçimden de halkımızın desteğiyle başarılı bir şekilde çıktık. 16 arkamızda olan halk desteği önümüzdeki beş yıl içinde devam kararı verdi. Çıldır´da 24 haziran seçimlerinde Göle ve Posof gibi yüzde 50’nin üzerinde oy vererek partimize olan desteğini göstermiş oldu. Bu başarıyı elde eden başta ilçe başkanımız Ahmet Rıfat Vural ve teşkilat mensupları olmak üzere partililere ve gönüllülerimize teşekkür ederim. Dün kaldığımızın yerden önümüze bakarak Ardahan’ın yatırımlarının devamı için çalışmalarımız en hızlı şekilde devam ettireceğiz" dedi.