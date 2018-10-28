Atatürk heykeline detaylı onarım ve temizlik yapıldı

Ardahan'da 29 Ekim Cumhuriyetin ilanının 95. yılının coşku ile kutlanması için Ardahan Belediyesi ekiplerince hazırlıklar titizlikle yapılıyor.

Bu yıl Cumhuriyet'in ilanın 95. Yılı sebebi ile ve her sene bakım onarımdan geçen Ardahan Milli Egemenlik parkında bulunan Atatürk heykeli Ardahan Belediyesi ekiplerince itfaiye aracı yardımı ile baştan aşağı altın rengine boyandı.

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün heykeli yarınki 29.Ekim Cumhuriyet bayramına hazır hale getirilerek bakım onarım yapıldı.