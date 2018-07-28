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28 Temmuz 2018 10:48

Atatürk’ün siluetine gazetecilerden yoğun ilgi

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonunun 16.

Atatürk’ün siluetine gazetecilerden yoğun ilgi

28 Temmuz 2018 10:48

Başkanlar Toplantısı kapsamında Ardahan’a gelen gazeteciler, Damal ilçesinin Karadağlar’ın eteğine yansıyan Atatürk’ün siluetini izleme fırsatı buldular.


Serhat Ardahan Gazeteciler Derneği Başkanı Deniz Başlı, öncülüğünde ilçeyi gezen gazetecilere Damal İlçe Belediye Başkanı Ergin Önal rehberlik etti. Önal, Damal ilçesinin Ata Mahallesinden bakıldığında görülen, Karadağ sırtlarına vuran Mustafa Kemal Atatürk’ün silueti hakkında gazetecilere bilgi verdi.


Damal Belediye Başkanı Ergin Önal, siluetin izlendiği seyir alanına gelen Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı’ya ilçenin simgesi olan Damal bebeğini, Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu (DGF) Genel Başkanı Feridun Fazıl Özsoy’a ise Atatürk’ün siluetinin bulunduğu tabloyu hediye etti.


Türkiye genelinde 92 gazeteciler cemiyeti ve basın meslek kuruluşu ile bunları bünyesinde toplayan 8 federasyonun çatı örgütü olan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nun (TGK) yönetim kurulu üyeleri siluetin önünde bol bol hatıra fotoğrafı çekildi.


Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, "Şu anda da arkamızda da Atatürk’ün silueti var. Burada da bütün arkadaşlarımızla bunu izlemenin heyecanını yaşıyoruz dedi.


Kolaylı, "Türkiye’de 81 Gazeteciler cemiyeti, 92 meslek örgütü, 8 federasyon ile birlikte buraya geldik. Şu anda 70’in üzerinde Gazeteciler Cemiyeti Başkanıyla toplantılarımızı yapıyoruz. Yarın Başkanlar Kurulu toplantımızı yapacağız. Mesleki sorunlarımızı gün boyunca tartışacağız. Bu mesleki sorunlarımızı daha sonra sonuç bildirgesi haline getirip gerekli mercilere ve Türkiye’deki kamuoyuyla paylaşacağız. Mesleğimizin sorunları çok fazla, yerel basınımızın sorunları çok fazla ama bu sorunları böyle Ardahan gibi güzel bir kentte, en Doğu illerimizden olan ve Gürcistan’a komşu olan bir kentte tartışmak ve Türkiye kamuoyuyla paylaşmak bizim için büyük bir mutluluk." şeklinde konuştu.




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