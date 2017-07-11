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11 Temmuz 2017 21:31

Atatürk’ün siluetini İzmir Marşı eşliğinde izlediler

Ardahan’ın Damal ilçesindeki Karadağ sırtlarına yansıyan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün silueti, Türkiye’nin dört bir tarafından gelen vatandaşlar tarafından izlendi.

Atatürk’ün siluetini İzmir Marşı eşliğinde izlediler

11 Temmuz 2017 21:31

Atatürk siluetini izlemeye gelen gençler, silüet belirdiği anda İzmir Marşı’nı okudu.


Ardahan’ın Damal ilçesinde Karadağ sırtlarına yansıyan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün siluetini izlemek için Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen vatandaşlar, silüeti merakla izledi. Silüet belirdiği sırada ise gençler İzmir Marşı’nı okudu.


Damal Belediye Başkanı Ergin Önal, “Bugün 21’incisini yaptık. İnanılmaz bir katılım vardı ve hafta içi olmasına rağmen festival tarihinin en güzel festivallerinden birisiydi. Şu an burada da inanılmaz bir kalabalık var. Belki de burada tarihinin en kalabalık dönemini yaşıyor. Gördüğünüz gibi burada bir alan düzenlemesi yaptık, seneye biraz daha geliştireceğiz” dedi.


Atatürk silüetini ilk çeken kişi olan gazeteci Erdoğan Kumru ise, 1975 yılında fotoğrafları Genelkurmay Başkanlığına gönderdiğini anlatarak, 1988 yılında bu fotoğrafıyla bir gazetenin düzenlediği amatör fotoğrafçılık dalında birincilik ödülü elde ettiğini ifade etti. Kumru, 1975 yılındaki bu doğal olayı tesadüfen çektiğini söyleyerek, “1975 yılının Nisan ayında Seyitveren köyündeki ilkokul öğrencilerini çekmeye gittiğimde Almanya’da bulunan Emo diye bir arkadaşım çocuğunun fotoğrafını istedi. O fotoğrafları çektim, arkadan bu gölge çıktı. Çekim sonrası tekrar geldim ve çektikten sonra 1975 yılında Genelkurmay Başkanı Semih Sancar’a gönderdim. Semih Sancar bana yazdığı yazıda, ‘Kara kalemle yapmış olduğun bu resim çok güzel olmuş, başarılar dilerim yavrum’ dedi. Daha sonra 1988’de Türkiye’de amatör fotoğraf yarışmasında ödül aldım. Ve o dönem Süleyman Demirel’e, Genelkurmay Başkanı Necip Toruntay’a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’a ve Türkiye’de bulunan tüm kuruluşlara tek tek gönderdim. Ve 1994 yılında da dönemin Belediye Başkanı Gülcemal Fidan ile Milletvekili Faruk Femir’in öncülüğünde şenlik düzenlenmeye başlandı ve Ardahan bu etkinlik ile tanındı” diye konuştu.




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