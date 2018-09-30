Atıksu arıtma tesisi açılışa hazır

İller Bankası Erzurum bölgesi teknik ekipleri, Belediye Başkanı Faruk Köksoy'u makamında ziyaret etti.

Ziyaret sonucu, projesi belediye tarafından yürütülen Atık Su Arıtma Tesisi inşaatının geçici kabul aşamasına gelmiş olmasından dolayı, tesiste yapılan incelemeler sonucu geçici kabulü yapıldı.

Belediye Başkanı Faruk Köksoy, "Belediyemizin önemli çevre projelerinden olan atık su arıtma projemiz, ihale bedeli yaklaşık 10 milyon lira ile hayata geçti. Bu projeyle artık kanalizasyonun yaşattığı kötü etkiler ortadan kalkacak, Kür nehrimiz temiz kalacak ve doğamızın kirlenmesinin de önüne geçilmiş olacak. Bu nedenle çok fazla önemsediğimiz bir projeydi. Geçici kabulünü, İller Bankası yetkilileriyle birlikte yaptık. Ben, emeği geçen İller Bankası yetkililerine, görevlilerine, yüklenici firmaya ve belediyemiz görevlilerine teşekkür ederim" dedi.