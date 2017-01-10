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10 Ocak 2017 09:17

(ATSO) Başkanı Demirci, Gazeteciler gününü kutladı

(ATSO) Başkanı Demirci, Gazeteciler gününü kutladı

10 Ocak 2017 09:17

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (ATSO) Çetin Demirci, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.
Demirci kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi, ’’Yerine getirdiği misyon itibariyle bir anlamda kamu görevi yapan basınımız, ülke ve dünya sorunlarıyla ilgili haber ve düşünceleri duyurarak kamuoyu oluşturulmasına, vatandaşlarımızın kurumları denetleyebilmelerine olanak sağlamaktadır. Zorluk ve güçlüklere rağmen yılmadan yorulmadan çalışan gazetecilerimizin objektif, doğru ve duyarlı haberciliği, yaptıkları mesleğe ayrıca bir kutsallık katmaktadır.
Bizlerin gönlünde ayrı bir yeri olan yerel basınımızın değerli gazetecileri ilimiz de ki gelişmeleri, yapılan faaliyetleri ve çalışmaları hemşerilerimizle paylaşıp vatandaşlarımızla devlet arasında köprü görevi görerek güzel şehrimizin gelişmesinde aktif rol oynamaktadır.
Bu vesile ile ilimiz de ve ilçelerimizde yerel ve ulusal olarak gazetecilik görevini yapan tüm gazeteci arkadaşlarımızın gününü kutlar, sağlık, mutluluk ve başarı dolu çalışma hayatı diler Yaşamını yitirmiş olan gazetecileri rahmetle anıyorum.’’



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