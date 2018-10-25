ATSO'dan Megip kursu

Kurs kapsamında ATSO Başkanı Çetin Demirci, İŞKUR İl Müdürü Ahmet Sonkaya, Şölen Pastanesini ziyaret etti.

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Demirci, Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerinin nitelikli eleman ihtiyacını karşılayacak projelere her zaman destek olduklarını söyledi.

MEGİP'in iş gücü arz ve talebini dengeleyebilecek güzel bir proje olduğunu vurgulayan Demirci, "Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası olarak bir masa başı projesi değil saha projesi olduğunu gördüğümüz için MEGİP'e destek veriyoruz. Ardahan'da istihdamın artması ve Türkiye ekonomisinin kalkınması için gereken tüm gayreti göstereceğiz" diye konuştu.