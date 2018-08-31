AÜ’de 2. Uluslararası Yarıiletken Aygıtlar Kongresi

Dr. Mehmet Biber’in oturum başkanlığını yaptığı 2. Uluslararası Yarıiletken Malzemeler ve Aygıtlar Kongresi bugün de devam etti.

Solar hücreler, selenyum, solar enerji, sıcaklıklara bağlı olarak değişkenlik gösteren yarıiletken aygıtların konuşulduğu kongrede; Prof. Dr. Nezir Yıldırım, Prof. Dr. Şemsettin Altındal, Prof. Dr. Haziret Durmuş, Prof. Dr. Serap Güneş, Prof. Dr. Abdülmecit Türüt, Doç. Dr. Mehmet Yılmaz ile Doç. Dr. İkram Orak’ın başkanlığında dört farklı salonda oturumlar düzenlendi. Oturumların ardından gala yemeği verildi. Gala yemeğinde konuşan Rektör Prof. Dr. Biber, katılımcılara katkılarından dolayı teşekkür ederek, “ Üniversitemizde gerçekleştirilen bu kongre, bilimsel anlamda Ardahan Üniversite’nin hangi noktaya geldiğinin önemli bir göstergesidir. 134 yerli ve yabancı bilim adamının katıldığı, 89 bildirinin sunulduğu bu kongreye ev sahipliği yapmaktan dolayı büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. 10 yıllık geçmişe sahip genç bir üniversite olmamıza rağmen, yaptığımız bilimsel çalışmalarla sürekli olarak katma değer yaratmaya çalışıyoruz. Ardahan Üniversitesi olarak sayısal büyümeden çok, ülkemize, Ardahan şehrimize, bölgeye ne kadar katkı sağlıyoruz, biz bunu kendimize ölçüt olarak alıyoruz.” şeklinde konuştu. Yemekte konuşan Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Ardahan Üniversite’nin şehrimize yaptığı katkılardan bahsederek, “ Fiziki şartlar bakımından zor bir bölgede yaşamamıza rağmen, bölgesel kalkınmada her zaman öncü olmanın gayreti içindeyiz. Bu anlamda Ardahan Üniversitesi’nin şehrimiz ve bölgemiz için ortaya koyduğu ve hayata geçirmiş olduğu projeleri sürekli olarak destekliyoruz. Üniversite; ülkenin, bölgenin, şehrin eğitim ve bilim üssüdür.” ifadelerini kullandı.

Kongrenin 2. günü şehir gezisi ve sertifika takdiminin ardından sona erdi.