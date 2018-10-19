AÜ'de Şair Bahattin Karakoç için anma programı düzenlendi

Türk şiir ve edebiyat dünyasının önemli duayenlerinden biri olarak kabul gören usta şair, yazar Bahattin Karakoç memleketi Kahramanmaraş'ta yaşamını yitirdi. Türk şiirinin “Beyaz Kartalı” olarak anılan şair Karakoç çok sayıda ödüle layık görülmüştür. Ardahan Üniversitesi tarafından bu yıl 2.'cisi düzenlenen, “Kafkaslardan Anadolu'ya Şiir, Şair ve Aşık Günleri” programı kapsamında anılan şair Bahattin Karakoç'un şiirleri Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber ile diğer konuklar tarafından okundu. Rektör Biber, usta edebiyatçı, şair Bahattin Karakoç'un vefatından duyduğu üzüntüyü belirterek, değerli şairimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.