Aydın’dan, geçmiş dönem il başkanlarına plaket

AK Parti İl Başkanı Haklan Aydın, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte eski il başkanlarını ziyaret etti. Ziyarette konuşan Aydın, "Partimizin kurulduğu günden bu güne kadar, davamıza ve ilimize önemli hizmetleri bulunan eski il başkanlarımızı ziyaret ederek plaket taktim ettik. Dün olduğu gibi bugünde yarında davamızın ve partimizin yanında olarak desteklerini her zaman hissedeceğimiz eski il başkanlarımızın geçmişte edindikleri tecrübeler çalışmalarımızda bizlere ışık olacaktır. Ülkemizin bugün uğradığı ekonomik saldırıların bertarafı için ve yaklaşan yerel seçimlerle birlikte birliğimizi daim kılmak için çalışmalarımıza hız kazandıracağız ülkemize yapılan saldırları bertaraf etmek için hükumetimizin planları doğrultusunda hareket ederek birlik içerisinde her şeyin üstesinden geleceğiz" dedi.

Eski il başkanlarını ziyaretin ardından esnaf ziyareti gerçekleştiren Aydın, esnafın sıkıntılarını dinleyerek çözün noktasında üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğini belirtti.