Azerbaycan Yüreğimde Bir Şahdamardır Gecesine büyük ilgi

Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Genç Gelecek Kulübü tarafından Dünya Azerbaycan Türkleri’nin Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında “Azerbaycan Yüreğimde Bir Şahdamardır” isimli program Yenisey Konukevi’nde gerçekleştirildi.

Programa ARÜ Genel Sekreteri Ercan Gültürk, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuri Guliyev, Kafkas Üniversitesi Kafkasya ve Orta Asya Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hacali Necefoğlu, Kars Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Göksel Kaygısız, ARÜ idari ve akademik personelleri ile öğrencileri katıldı. Açış konuşmasında Türkiye ve Azerbaycan’ın iki devlet bir millet olduğunu, kardeş bu iki devletin her zaman yan yana olacağını vurgulayan ARÜ Genel Sekreteri Ercan Gültürk, “Azerbaycan’da kardeşlerimizin parmağı kesilse bizim yüreğimiz kanar. Ülkemiz zor bir coğrafyada bulunmaktadır. Adeta bir ateş çemberi içerisindeyiz. İçeriden ve dışarıdan birliğimizi, beraberliğimizi bozmaya çalışan hainlerle mücadele etmeye devam edeceğiz. 15 Temmuz göstermiştir ki cinsi, ırkı ne olursa olsun bu halk sokaklara inerek ülkenin var olması ve ayakta durmasının en büyük örneğini bir kere daha tüm dünyaya ispat etmiştir” dedi.

Programda konuşan Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuri Guliyev, “Ardahan Üniversitesinin yapmış olduğu Dünya Azerbaycanlılarının Dayanışma Günü programını düzenleyen üniversite hocalarına ve öğrencilerine teşekkür ederim. 31 Aralık Dünya Azerbaycanlıları Dayanışma Günü bizler için çok önemlidir. Biz Türkiye ile birlik ve beraber oldukça, kökümüzü Türklüğümüzü korudukça dünyanın en güçlüleri arasında olacağız.” ifadelerini kullandı. Azerbaycan Kars Başkonsolosu Guliyev, ARÜ’de eğitim gören Azerbaycanlı öğrencilere de tavsiyelerde bulundu. Düzenlenen gecede ARÜ Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri davetlilere müzik dinletisi sundular.

Programın sonunda konuşmacılara teşekkür belgesi takdim edildi. Davetliler ve öğrencilerin hatıra fotoğrafı çektirmeleri ile program sona erdi.