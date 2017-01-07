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07 Ocak 2017 18:05

Bakanlar, Sarıkamış’ta kardan şehit heykellerinin açılışını yaptı

Bakanlar, Sarıkamış’ta kardan şehit heykellerinin açılışını yaptı

07 Ocak 2017 18:05

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Sarıkamış Harekatı’nda Allahuekber Dağları’nda şehit olan askerlerin figürlerinin işlendiği kardan şehit heykellerinin açılışını yaptı.
Heykellerin üzerine örtülen Türk bayrağının kaldırılmasının ardından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ve katılımcılar, kardan heykellerin üzerine kırmızı karanfil bıraktı. Bakanlar, kardan heykellerin başında nöbet tutan askerlerle sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kardan şehit heykelleri, Kafkas Üniversitesi ile Atatürk Atatürk Üniversitesinden oluşturulan 9 kişilik öğretim görevlisi tarafından, Cıbıltepe Kayak Merkezi’nde 100 metrekarelik alana, 100 kamyon kar taşınarak yapıldı.



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