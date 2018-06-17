Bal Kabağı değil Mantar

Bu sene Doğu Anadolu bölgesinde havaların yağmurlu geçmesi ile doğada kültür mantarları leğen boyutuna erişti.

Özellikle Erzurum, Kars ve Ardahan ovalarında yağmur sonrası normal boyutlarından aşırı büyük kültür mantarları çıktı.

"Bulunan mantar leğene sığmadı"

Ardahan göle ilçesine bağlı budaklı köyüne bayram tatiline gelen Ergün Açıkyıldız bayram tatilinde köyünün ovasını gezerken normalinden kat kat büyük kültür mantarları buldu.

Köyüne tatile gelen Ergün Açıkyıldız "Ben Ankara’da oturuyorum. Memlekete geldim. Ovaya mantar toplamaya gittiğimde bu mantarları buldum. Allah nasip ederse akşam pişirip afiyet ile yiyeceğiz" dedi.