Bunda kararlıyız" dedi.

Sabah saatlerinde havayolu ile Kars’a gelen Başbakan Binali Yıldırım, buradan helikopterle Ardahan’a geçti. Başbakan Yıldırım, Kongre Caddesi PTT Kavşağında düzenlenen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği mitingde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti İl Başkanı Mutlu Şanlıtürk, Belediye Başkanı Faruk Köksoy, milletvekili adayları Prof. Dr. Orhan Atalay ve Yüksek Mühendis Halil İbrahim Dursunoğlu ile birlikte vatandaşları selamladı.

Ardahan’da partisince düzenlenen mitingde vatandaşlarla buluşan Başbakan Binali Yıldırım, 24 Haziran seçimlerinde Ardahanlılardan destek istedi.

Mitingde konuşan Başbakan Yıldırım, "AK parti milletin partisidir. Milletin bağrından çıkmıştır. Birliğin, kardeşliğin partisidir. Bizim siyasetimizde tek bir şey vardır; insanımızın güler yüzünü görmek, insanımızın hizmetini görmek ülkemizi kalkındırmak. Hiçbir terör örgütü hiçbir darbe girişimi bizim bu kutlu yürüyüşümüzü asla durduramaz. Bizi millet yolundan asla döndüremez. El ele vereceğiz. Liderimiz Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan’ın yanında dimdik durduk. İnanıyorum ki Türkiye tarihi bir dönüşüme hazırlandığı dönemde Ardahan sabırsızlanıyor, gün sayıyor iple 24 Haziran’ı çekiyor" diye konuştu.

"Farklı düşünceler farklı inanışlar birbirimizin hakkına hukukuna saygı göstermeye engel değil" diyen Başbakan Yıldırım, "Farklılığımızı hep zenginlik olarak gördük. Hepimiz geleceğin Türkiye’si için hedeflerimizi projelerimizi milletimize anlatıyoruz. 24 Haziran seçimleri ülkemize inşallah hayırlı sonuçlara vesile olacaktır. Bölgeye terörden arındırıncaya kadar yaylasına dağına şehrine ovasına rahatlıkla can korkusu gelmeden bütün vatandaşlarımızın gitmesini sağlayıncaya kadar terörle mücadelemiz tüm hızıyla devam edecek. PKK bölücü terör örgütünün Kürt kardeşlerimiz diye bir derdi yok. Böyle bir sorunu yok. Ancak Kürt kardeşlerimizin de Türk kardeşlerimizin de Azeri Kardeşlerimizin de PKK gibi bir sorunu var. Bu sorunu sizin gündeminden çıkarmak bizim boynumuzun borcu. Proje terör örgütleri onların taşeronları şer mihraklar hiçbir zaman bizi dize getiremeyecekler. Türkiye’yi dünyanın en güçlü ülkelerine arasına mutlaka sokacağız. Bunda kararlıyız. Aşkla şevkle heyecanla sizin hukukunuza sahip çıkacağız. Demokrasimizi özgürlükleri ekonomiyi birlikte geliştireceğiz. Dama bir ve beraber olacağız. 16 yıldır gücümüzü sizden alıyoruz" diye konuştu.