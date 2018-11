Başdemir, Ak Partiden Belediye Başkan aday adaylığını açıkladı

Erdal Başdemir, Ak Parti'den Ardahan Belediye Başkan aday adaylığını açıkladı

Ardahan Üniversitesi İdari ve Mali İşler Dairesi Şube Müdürü Erdal Başdemir, AK Parti'den belediye başkanı olmak için aday adaylığı başvurusunda bulundu. Başdemir, AK Parti'ye aday adaylığı başvurusunu yapan ilk isim oldu.

Destekçileri ile birlikte AK Parti İl Başkanlığına yürüyerek giden Erdal Başdemir, 'Tek Derdim Memleket, Tek Önceliğim Ardahan'dır...” Hangi partiye mensup olursa olsun herkese kalbimiz, gönlümüz ve kapımız sonuna kadar açıktır.' dedi.

31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri münasebetiyle, Ak Parti'den Belediye Başkan Aday Adayı olarak saygıdeğer Ardahanlı vatandaşlarımızın iradesine ve tercihine talip olduğunu söyleyen Başdemir, şu açıklamalarda bulundu. ''Cenab-ı Hakkın takdiri ve siz değerli hemşehrilerimin destekleriyle Ardahan'ımıza Belediye Başkanı olarak hizmet etmek istiyorum.

Yüksek teveccüh ve takdirlerinizi beklerken, öncelikle Cenab-ı Hak'tan bu ulvi görevi hayırlısıyla nasip etmesini diliyorum. Ardahan'ımızın daha gerçekçi ve kuşatıcı projelerle var olan kaynaklarını harekete geçirerek, bütün ihtiyaç ve eksikliklerinin giderilmesinde hiçbir engel bulunmadığını, şehrimizin çeşitli kurum ve kuruluşlarındaki çalışmalarım sayesinde bizzat yerinde gözlemleyerek tespit ettim.

Seçilmem halinde büyük bir şeref ve mesuliyetle yürüteceğim Ardahan Belediye Başkanlığı görevinde, doğup ekmeğini yediğim, havasını soluduğum Ardahan'a ve Ardahanlılara var gücümle hizmet edeceğim. Ardahan'da gerek görevimin niteliği, gerekse Ardahan'a ve Ardahanlıya hizmeti bir borç bilmem sebebiyle şehrimize dair her konuda çözümün bir parçası olmak için gece gündüz çalışacağım. Bu görevi yürütürken cefakâr, fedakâr ve vefakâr muhterem Ardahanlı hemşerilerimin destek ve yardımları en büyük enerji kaynağım olacaktır.

Görev sürem boyunca Ardahan'ımızın merkezinden en uzak mahallesine ve civar köyüne kadar her karışında; alt yapıdan eğitime, sağlıktan tarıma, turizmden sosyal hizmetlere, sanayiden istihdama, yoksulluktan işsizliğe, gençlik ve spordan güvenliğe kısacası her alanda yapılması gereken büyük hizmetlere vesile olmaya gayret edeceğim. Bütün bunları gerçekleştirirken hareket esasım toplumun bütün kesimleri ile iletişim halinde olarak her daim insan odaklı ve hesap verebilir bir hizmet anlayışını benimsemek olacaktır.

Bu bağlamda özelikle şu konunun bilinmesini istiyorum; “ Tek Derdim Memleket, Tek Önceliğim Ardahan'dır...” Hangi partiye mensup olursa olsun herkese kalbimiz, gönlümüz ve kapımız sonuna kadar açıktır.

Ardahan'ımızda birlik ve beraberlik içerisinde yürüteceğimiz her alandaki hizmetlerimizde ne gerekli ise sonuna kadar elimden geleni yapacağımı önemle belirterek, en kalbî duygularımla sevgi ve saygılarımı sunarım.''

Başdemir'in aday adaylığı başvurusunu değerlendiren AK Parti İl Başkanı Hakan Aydın, “Hayırlı, uğurlu olsun' diyorum. Başvurular devam ediyor. Biz adaylık sürecinde tüm aday adaylarına eşit mesafede olacağız" diye konuştu.