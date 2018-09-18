Başkan Azizoğlu, yurt sorununu çözdü

2018-2019 eğitim öğretim yılında yurt sorunu nedeniyle öğrenci kabul etmeyen Çıldır Meslek Yüksek Okulu eğitim öğretimi durdurdu. Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu'nun girişimleri sonucu İstanbul Güngören Belediyesi tarafından ilçe merkezine yapılan otel tamamlanarak Çıldır Belediyesine devredildi.

Oteli teslim alan Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu yaptığı açıklamada "Güngören Belediyesi tarafından ilçemize yapılan otel tamamlandı. Özellikle yüksek okulumuzda eğitim alan öğrencilerimizin barınma sorunu ilçemizdeki yüksek okulunda kapanmasına sebep olmuştu. Oteli teslim almamızla birlikte yaptığımız meclis toplantısında otelin öğrenci yurdu yapılması koşulu ile Ardahan üniversitesine devredilmesi kararını aldık. 110 öğrencinin rahatlıkla barına bileceği modern bir bina inşa edildi. Bu binayı İlçemize kazandıran Güngören belediyesine ilçem adına teşekkür ediyorum. 2019-2020 eğitim öğretim yılında Çıldır Meslek Yüksek Okulu bünyesine yeni bölümlerde ekleyerek eğitim öğretime başlayacaktır. İlçemizi tercih eden öğrencilerimizinde barınma ihtiyacı ortadan kalkacaktır" dedi.