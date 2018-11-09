Başkan Azizoğlu'ndan 10 Kasım Mesajı

Azizoğlu mesajında; "Vefatının 80. yılında minnetle andığımız Türkiye´de bir çığır açan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, hem idealleri, hem de askeri dehasıyla dünya tarihinde yerini almış ve saygıyla anılmaktadır." dedi.

Azizoğlu mesajının devamında şu ifadelere yer verdi; "O günün şartlarında büyük fikir ve eylemleriyle, ülkemizin bugünlere ulaşmasında büyük payı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün muasır medeniyetler seviyesine ulaşma ideallerine bugün her zamankinden çok daha yakınız. Ülkemizin ilerlemesinin önündeki engeller bir bir kalkmakta, büyük reformlar sonucu, ulaşımdan sağlığa, insan haklarından kültür sanata, bilimden dış ticarete kadar her alanda çok üstün başarılar elde etmekteyiz. İnsanlarımızın yaşam standartlarını yükselterek, birlik ve beraberliği sağlam temellere oturtarak, özgürlük ve temel hakların savunulmasına önem vererek ülkemizde huzur ortamının oluşmasını ve bu minvalde büyüyen bir Türkiye´nin temellerini inşa etmeye devam ediyoruz. FETÖ, PKK, DAEŞ vb gibi terör örgütleri ile amansız mücadelemizi sürdürüyor, ülkemizin önünü açmaya devam ediyoruz.

Şehit ve gazilerimizin bizlere bıraktığı bu mirası daha yüksek konumlara çıkarmak en büyük hedefimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle vefatının 80. yılında başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ü ve silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi şükran ve rahmetle anıyoruz."