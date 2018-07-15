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15 Temmuz 2018 10:59

Başkan Çelik, "15 Temmuz en ağır ihanetin ve en şanlı direnişi"

AK Parti Hanak İlçe Teşkilat Başkanı Turgay Çelik, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Çelik,

15 Temmuz 2018 10:59


Başkan Çelik, mesajında şu ifadelere yer verdi:


"Ülkenin bağımsızlığı için tanklara ve toplara göğsünü siper ederek canını feda eden şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlık ve sıhhat diliyorum. 15 Temmuz bu ülkenin kaderinin değiştiği, bir milletin iradesine sahip çıkarak destan yazdığı bir tarihtir. 15 Temmuz akşamı bu toprakların tarihini, bu toprakların yiğit ve yürekli halkı yeniden yazdı. Her on yılda bir, ruhunu şeytana satmış uğursuz ve onursuz darbecilerin hakaretlerine, işkencelerine, cinayetlerine ve zulümlerine maruz kalan halkımızın onurlu ve yürekli evlatları olarak, imansız ve izansız cuntacılara geçit verilmedi. Milletimiz, korkusuzca zorbalara, alçaklara, kalleşlere karşı dimdik durarak direndi. Onların o kirli emellerine ulaşmalarına imkan ve fırsat verilmedi."




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