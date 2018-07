Başkan Çelikbilek’ten, Başkan Azizoğlu’na tam destek

İstanbul Beykoz’dan gelen heyeti Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Rıfat Vural ve Yıldırımtepe Mahalle Muhtarı Varidet Aktemur ile belediye çalışanları karşıladı.

Misafirlere yemek eşliğinde yöresel Aşıkların sunumu yapıldı. Çıldır Gölü kenarında ki tesislerde sıcak bir ortamda geçen görüşmelerde Başkan Çelikbilek Çıldır ilçesinin kendisi için vazgeçilmez bir yer Ata Dede toprakları olduğuna vurgu yaparak Çıldır Belediye Başkanı K.Yakup Azizoğlunun da çalışmalarını yakinen takip ettiğini ilçe için eksik konularda gerekli destekleri verdikleri gibi bundan sonra da katkı sunarak ilçenin gelişmesine önayak olacaklarını ifade etti.

Başkan Azizoğlu ‘’Beykoz Belediye Başkanımız Yücel Çelikbilek abimi ve beraberinde ki heyeti ağırlamaktan onur duydum. Beykoz Belediyesi her zaman ilçemizin yanında olmuş, güç vermiş her gittiğimizde bizlere dost ellerini uzatmışlardır. Yapılan tüm katkılar için Başkanımız Çelikbilek beye şahsım ve ilçe halkım adına şükran ve teşekkürlerimi sunuyorum. Belediyenin tüm personeli Çıldır ilçemizi kendilerine yakın görmekte ve her konuda destek olmaktadırlar. Bu durumda bizleri gururlandırmaktadır. Beykoz Belediyesinin her zaman yanımızda olduğunu bilmek bizlere güç veriyor.’’dedi.

Yemek sonrası Çıldır Belediye Başkanı K.Yakup Azizoğlu Selçuklu Motifi desenli el dokuma yün halıyı Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek’e hediye etti.