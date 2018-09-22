Başkan Köksoy, Ardahanlı iş adamlarıyla bir araya geldi

Toplantıda iş adamlarına yönelik konuşan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Ardahan'ın tüm potansiyelleriyle keşfedilmeyi bekleyen bir kent olduğunu söyledi.

Başkan Köksoy, “Ardahan'ın gelişmesi noktasında herkesin elini taşın altına koyma sürecine katkı sunmak adına burada toplanan, büyük şehirlerden, İstanbul'dan, Bursa'dan gelen ve ilimizden katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum. İlimiz, patentli çiçek balıyla, kaşar peyniriyle, kazıyla, Yalnızçam kayak merkeziyle, Çıldır Gölümüzle, kalemizle bölgenin en önemli illeri arasındadır. Burası artık elindeki potansiyelini ekonomiye çevirmek zorundadır.

Hayvancılığın önemli merkezi olan ilimizde gerek hayvancılık, gerekse tarım konusunda bölge halkının daha teknolojik ve modern imkanlarda bu işleri yapmasını sağlamak için biz elimizden geleni yapıyoruz fakat daha fazlasına ihtiyacımız olduğu bir gerçektir.

Bu noktada büyük şehirlerde çeşitli işleri yapan, bu topraklarda doğup, büyük şehirlerde doyan her Ardahanlının, memleketine katkı sunması gerekmektedir. Bugün balımız patent aldı ve Türkiye'nin tek patentli balı. Biz bu süreci yakından takip ettik, çabaladık. Sonunda oldu ama bu patentin korunması ve balımızın daha fazla üretilmesi noktasında eksiklerimizin tamamlanması da önem taşımaktadır.

Kaşar peynirimiz keza öyle. Tamamen organik bir tat ve bu tadı biz dünyaya duyurmak durumundayız. Yerel kaynaklarımızla biz bu işi bir şekilde götürüyoruz ama daha fazlasına ihtiyacımız var. Son yıllarda özellikle turizm konusu bölgede gündemde tutuluyor.

Bizimde bundan nasibimizi almamız gerekiyor diye düşünüyorum. Elimizde modern bir kayak merkezi var ve buraya turist çekmek için burada bulunan herkesin elini taşın altına koyması en büyük istirhamımızdır. Ben, bu toplantının ilimiz için verimli geçeceğine inanıyorum. Bugün burada toplanan herkesin tek amacı, memleketin daha gelişmiş, daha kalkınmış ve insanların daha müreffeh yaşadığı bir kent ortaya çıkarma çabasıdır. İnşallah bu toplantılar verimli geçecektir” dedi.

Toplantıda Belediyenin çalışmaları ve hükümetin Ardahan'a ulaştırdığı hizmetlerden de bahseden Başkan Köksoy, Ardahan'ın altyapısı tamamlanan, üst yapısının da zirveye ulaştığı bir kent haline geldiğini, yapılan çalışma ve hizmetlerin gözle görülür bir şekilde ortaya konulduğunu kaydetti.