Başkan Köksoy, Başbakan Binali Yıldırım ile görüştü

114. Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, KENTİN gelişmesiyle ilgili önemli talepleri Başbakan Binali Yıldırım’a İletti.

Başkan Köksoy, öncelikle bölge ekonomisinin lokomotifi olan hayvancılıkla ilgili şunları paylaştı:

“Tarım Bakanlığımızın hayvancılık ile ilgili ari bölge oluşturmak ve hastalıktan ari hale getirmesi için bir çalışması var. Bu hususun yılbaşından sonra başlaması ile ilgili resmi yazışmalar başladı. Benim esas bahsetmek istediğim uygulamada ki temel sorun şöyle, hayvancılık Ardahan ve Doğu Anadolu da önemli geçim kaynağıdır. Ardahan’da ise temel geçim sektörü hayvancılıktan oluşmaktadır. Hayvancılıkta şaptan ari bölge olarak Erzurum’da, Sivas dahil 14 ilin merkezi olarak laboratuar kurulacağı öngörülüyor.

14 ilin büyük şehirlere hayvan sevkiyatı, büyük ve küçükbaş hayvan olarak toplam 3 milyon olarak tahmin ediyoruz. Yılın bazı dönemlerinde bu rakam zirveye çıkıyor, özellikle Eylül, Ekim aylarında ve kurban Bayramı döneminde. Sadece güne bölersek yaklaşık 5 bin adet kan örneği tüpü alınarak bir o kadar da şahit, numune kan örneği tüpü alınıp ilgili yerlere bırakılacak. Toplamda 10 bin tüp alınarak Erzurumda kurulabilecek laboratuarda günlük olarak vatandaşın işinin çözümlenmesi hedeflendiğini öğrendik. Bunun, uygulamada mümkün olmadığını görüyoruz. Ayrıca geçmişte şap hastalığı geçiren bir hayvan ne kadar şap aşısı yapılsa da yine tüplerde ve laboratuar sonuçlarında pozitif sonuç çıkıyor. Bunu da bütün Veteriner Hekimler ifade ettiler.

Bizim önerimiz, bunun daha dar kapsamda ele alınarak, örneğin şimdiye kadar Trakya şaptan ari bölgeydi, şimdi sadece Marmara Bölgesi ele alınsın, daha sonra Ege Bölgesi ele alınsın, yavaş yavaş bütün Anadolu’ya yayılsın, çünkü uygulamada büyük bir sorunla karşılaşacağımız açıktır.”

Başkan Köksoy akabinde küçük esnafı zor duruma sokan, büyük market zincirlerinin haddinden fazla mağaza sayısına ulaşması ile internet üzerinden alışverişin oluşturduğu olumsuzlukları sıraladı; “Ulusal marketler ve elektronik alışveriş ile ilgili. Elbette Ülkemizin büyük problemleri var, Hükümetimizin büyük icraatları var ancak günlük hayat da devam ediyor. Günlük hayat devam ederken Anadolu da ve bizde (Ardahan’da) ulusal marketler şube açmaya devam ediyor, esnafımız bitiş sürecinde. Malumunuz, esnafımız Şehirlerimizin, tapusu, ruhu ve geleceği her anlamda şehri temsil eden sektördür. Esnafımız ulusal marketlerin tekelleşmesinden ve hâkim olmasından çok muzdarip, dükkânlarını ve işyerlerini kapatıyorlar. Yeni gençlikte de tekrar iş yeri açma imkanı ortadan kalkıyor, çünkü böyle bir güç ile rekabet etmeleri mümkün değil.

Önerimiz, Hükümetimizin bu hususa gerekli yasal düzenlemeyi yaparak, marketlerin açılışının sınırlandırılmasını talep ediyoruz. Diğeri ise Elektronik Alışveriş; 10 binlere fabrika fiyatıyla satış yapan bir malı, günde 2-3 parça satan esnafımızın rekabet etmesi mümkün değil.”

Son olarak Şehir merkezinde 40 dönüm alanı ihtiva eden Tarihi Hasan Sabri Paşa Kışlasının Milli Savunma Bakanlığından Ardahan Belediyesine bedelsiz devrini talep eden Başkan Köksoy, “Ardahan’ın Şehir Merkezinde 40 dönüm alanı iştigal eden Tarihi Hasan Sabri Paşa Kışlamız var. Kışlamız şuan da atıl. 15 Temmuz sürecinden önce biz yazışmalarımızı başlatmıştık, Sayın Bakanımız İsmet Yılmaz şehrimizi ziyaret etiğinde gerekli talimatları vermişlerdi. Ancak yazışmalarda ve görüşmelerimizde bize bedelli devredilmesi düşünüldüğü bildirildi. Bizim gücümüzün çok üzerinde, yaklaşık 25-30 Milyon TL’lik yapı tesis isteniyor. Biz sizin de 15 Temmuz sürecinde kamuoyuna ifade ettiğiniz gibi merkezinde çok güzel 2 katlı tarihi binası olan alanın yeşil alan, kent meydanı tanzimi için bedelsiz devrinin talimatını vermenizi arz ediyorum, saygılar sunuyorum” dedi.

Başkan Köksoy’un bu talebi de Başbakan Yıldırım tarafından olumlu karşılanarak ilgili makamlara gerekli talimatları verdi.