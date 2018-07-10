Otobüslerle Ardahan’a gelen 300 kişiyi Tarihi Kongre Binasında karşılayan Faruk Köksoy, tek tek görüştüğü hemşerileriyle sohbet etti, hasret giderdi.

Başkan Köksoy, “Köyümüzün değerli dernek başkanı, yönetimi ve gurbette yaşayıp memleketini unutmayan hemşerilerime teşekkür ediyorum. Hepiniz memleketinize hoş geldiniz. Bu yıl üçüncüsünü yapacağımız köyümüzün tanıtımına büyük katkı sunan festivalimizin hayırlı olmasını diliyorum. Tüm köylülerimizle, misafirlerimizle birlikte inşallah güzel bir festival geçireceğiz. Ayrıca ilimizin tanıtımında büyük yer tutan Bal Festivalimizi de 17-18-19 Ağustos tarihlerinde yapacağız. 11 Temmuz’da başlayacak olan köy festivalimize ve Bal Festivalimize tüm hemşerilerimi bir kez daha davet ediyorum” dedi.