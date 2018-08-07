Başkan Köksoy, personeli ile temizlik çalışmalarına katıldı

Çalışmalar esnasında açıklama yapan Başkan Köksoy, “Mezarlıklarda ot temizliği her yıl belediyemizce yaptırılmakta ancak bu yıl ilimizin aşırı yağış almasından dolayı tekrardan belediyemizin yaptırdığı yürüyüş yollarını aşırı istilacı otlar kapladığından bunlarla ilgili belediyemizce ot temizliği kampanyası başlatılmıştır. Mezarlıkların daha temiz ve düzenli olması belediyemizin temel araçlarından bir tanesidir. Vatandaşların kabir ziyaretlerini rahatlıkla gerçekleştirmeleri ve temiz bir ortamla karşılaşmaları için çalışmalar yoğun olarak devam ediyor. Halkımız özellikle bayramlarda kabristanları daha fazla ziyaret etmekte. Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle bu konuda biraz daha hassas davranarak genel bir temizlik gerçekleştiriyoruz.” dedi.