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07 Ağustos 2018 15:56

Başkan Köksoy, personeli ile temizlik çalışmalarına katıldı

Atatürk Mahallesi mezarlığındaki çalışmaları yerinde inceleyen Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, temizlik personeli ile birlikte çalışmalara katıldı.

Başkan Köksoy, personeli ile temizlik çalışmalarına katıldı

07 Ağustos 2018 15:56


Çalışmalar esnasında açıklama yapan Başkan Köksoy, “Mezarlıklarda ot temizliği her yıl belediyemizce yaptırılmakta ancak bu yıl ilimizin aşırı yağış almasından dolayı tekrardan belediyemizin yaptırdığı yürüyüş yollarını aşırı istilacı otlar kapladığından bunlarla ilgili belediyemizce ot temizliği kampanyası başlatılmıştır. Mezarlıkların daha temiz ve düzenli olması belediyemizin temel araçlarından bir tanesidir. Vatandaşların kabir ziyaretlerini rahatlıkla gerçekleştirmeleri ve temiz bir ortamla karşılaşmaları için çalışmalar yoğun olarak devam ediyor. Halkımız özellikle bayramlarda kabristanları daha fazla ziyaret etmekte. Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle bu konuda biraz daha hassas davranarak genel bir temizlik gerçekleştiriyoruz.” dedi.




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