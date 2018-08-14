Başkan Köksoy’dan 17. Kuruluş yıldönümü mesajı

kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

AK Parti kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, AK Parti’nin kurulduğu tarih olan 14 Ağustos 2001’in Türk siyasi tarihi için gerçek bir milat olduğunu söyledi.

Başkan Köksoy, mesajında, ’’AK Parti Türkiye siyasetinde ezberleri bozan, millet egemenliği üzerindeki tüm vesayetleri kaldıran, ’milleti yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesini şiar edinmiş bir anlayışla girdiği her seçimde güçlenerek yoluna devam eden bir siyasi harekattır. 3 Kasım 2002 yılından itibaren tek başına Milletin İradesi ile iktidar olan AK Partimizin 17. yılı kutlu olsun.

AK Parti’nin, bu anlayışla girdiği her seçimi Türk milletinin teveccühü ile açık ara kazandığını dile getiren Başkan Köksoy; “Kurulduğundan bu yana parti kapatma davaları, 27 Nisan 2007 muhtırası, 17-25 Aralık kumpasları devamında ise; 15 Temmuz’daki hain darbe girişimi ve ABD kaynaklı Dövizin hızla tırmanarak yükselmesinden dolayı Türkiye’mizi milletimizi, partimizi, devletimizi parçalama niyetleri boşa çıkacaktır.

“Türk siyasi tarihine adını her alanda altın harflerle yazdırmış olan AK Parti, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, önderliğinde, AK kadrolarıyla ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyan partimizin tüm değerli mensuplarını kutluyor, bu duygu ve düşüncelerle partimizin 17. kuruluş yılının ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.