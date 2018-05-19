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19 Mayıs 2018 15:06

Başkan Köksoy’dan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili bir mesaj yayınladı.

Başkan Köksoy’dan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

19 Mayıs 2018 15:06


Başkan Köksoy, mesajında şu ifadelere yer verdi: “19 Mayıs, Türk ulusunun bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, Milli değerlerin yeşerdiği, bağımsızlığa, aydınlığa ve kurtuluş ateşinin yakıldığı geleceğe olan inancın adıdır.


Dünyada tarih boyunca öncü ve bölgesinin söz sahibi olan milletimiz, bundan sonrada gücünü hissettirmeye ve öncü olmaya devam edecektir.


Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, istiklal mücadelemizin meşalesini tutuşturmak için Samsun’a ayak bastığı 19 Mayıs, milli hafızamız için çok önemli bir gündür. İstiklal mücadelemizin sembol günü olan bugünün, istikbalimizin sembolü olan gençlerimize armağan edilmesi, Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesi de son derece anlamlıdır.


Türkiye Cumhuriyeti istiklal şuuruyla yetişen gençlere emanet edilmiştir. Gençlerimizin gözündeki ışıkta, her geçen gün güçlenen aydınlık Türkiye’nin geleceğini görüyor, gençlerimize güveniyoruz.


Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Aziz Şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyor, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını en içten dileklerimle kutlarım.”




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