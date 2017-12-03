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03 Aralık 2017 16:48

Başkan Köksoy’dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Köksoy’dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

03 Aralık 2017 16:48


“Uluslararası Engelliler Günü" olarak ilan edilen 3 Aralık’ın, ülkemizdeki ve dünyadaki tüm engelli kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” diyen Başkan Köksoy, mesajında; ”Engelli vatandaşlarımızın normal bir yaşam sürdürmeleri için toplumsal duyarlılığın arttırılması gerektiğini dile getirerek bedensel, zihinsel farklılıklarımızı birer engel olarak değil, hayata başka yönlerden açılan değişik pencereler olarak görebilir ve o pencereleri sonuna kadar açıp, başka hayatların havasını da cesaretle soluyabilirsek, aramızdaki tüm engelleri aşabiliriz demektir. Toplum olarak engelli vatandaşlarımızın hayatın her alanında aktif olarak yer almalarını sağlayacak engelleri ortadan kaldırmayı insanlığımızın ve inancımızın bir gereği olarak öncelikli sorumluluk olarak görmekteyiz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm engelli kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutlar, yürekleri sevgi ile dolu olan tüm engelli vatandaşlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.




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