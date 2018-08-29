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29 Ağustos 2018 18:07

Başkan Köksoy’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Köksoy’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

29 Ağustos 2018 18:07


30 Ağustos Zaferi’nin Türk tarihi açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Köksoy, mesajında şu ifadelere yer verdi: ’’30 Ağustos, dünya tarihine damga vuran, milletimizin birlik ve beraberlik içinde vermiş olduğu inançlı onurlu ve kahramanca bir mücadelenin sonucunda kazanılmış büyük bir zaferdir.


Aziz Şehitlerimizin ve gazilerimizin bizlere emaneti olan bu vatanı, milletimizin azmi ve gayreti sayesinde, Gazi Mustafa Kemal’in hedeflediği, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma yolunda kararlı ve emin adımlarla ilerlemektedir. Ülkemizin güçlü, Milletimizin huzurlu olması, Şehitlerimiz inde ruhunu şad edecektir.


Bu duygu ve düşüncelerle, Ardahanlı hemşerilerimizin, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve tüm milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu zafer yolunda canlarını feda eden İstiklal Savaşı kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.”




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