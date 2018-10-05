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Başkan Köksoy'dan, 8 askerin şehit olduğu terör saldırısına kınama

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Batman’da 8 askerin şehit olduğu terör saldırısıyla ilgili kınama mesajı yayımladı.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Batman'da 8 askerin şehit olduğu terör saldırısıyla ilgili kınama mesajı yayımladı.


Başkan Köksoy, mesajında şu ifadelere yer verdi:


“Bölücü, hain terör örgütü Batman'daki saldırı ile karanlık yüzünü bir kez daha göstermiştir. Bu hainliği gerçekleştirenler ve destekleyenler şunu çok iyi bilmedirler ki, milletin birlik ve beraberliğini daha çok kuvvetlendirmektedir.


Milletimizin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini ve huzurunu hedef alan teröristler ve destekçileri hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacak,


Yapılan bu hain terör eylemini nefretle kınıyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza ise yüce Rabbimizden acil şifalar vermesini diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

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