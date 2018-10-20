Başkan Köksoy'dan Muhtarlar Günü mesajı

Başkan Köksoy, mesajında; “Muhtarlık, vatandaşın sorunlarını ulaştırabildiği ilk nokta olmakla beraber sorumluluk bölgelerindeki maddi durumdan yoksun insanların ihtiyaçlarının karşılanmasında da etkin rol oynamaktadır.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ve destekleriyle muhtarlarımıza gereken önem ve değer verilmekle beraber mahalli idareciler olarak muhtarlarımızla şehrimizle alakalı çalışmalarımızda istişare halindeyiz.

Bu düşüncelerle ilimizde görev yapan tüm mahalle ve köy muhtarlarımızın “Muhtarlar Günü ”nü kutluyor, görevlerini fedakarca yürüten tüm muhtarlarımıza selam, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum” dedi.