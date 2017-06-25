Başkan Köksoy’dan ’Ramazan Bayramı’ mesajı

Bayramların, milli birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek, dostluk ve kardeşlik bağlarımızı güçlendirmek için önemli bir fırsat olduğunu belirten Köksoy, bayram ziyaretlerinde sevdiklerimize ulaşırken trafik kurallarına dikkat etmek gerektiğini hatırlattı.

Köksoy, ’’Rahmetiyle bizleri kucaklayan, şefkatiyle bizi bir araya toplayan 11 ayın sultanı Ramazan ayını geride bırakarak, sevinç, neşe ve kardeşlik duygularının dalga dalga yayıldığı Ramazan Bayramı’na ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan Bayramı’nın Ardahanlılara ve aziz Türk milletinin her bir ferdine kutlu olmasını temenni ediyorum’’ dedi.