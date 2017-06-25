Diğer
Kategoriler
25 Haziran 2017 11:54

Başkan Köksoy’dan ’Ramazan Bayramı’ mesajı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Ardahanlı hemşehrilerinin Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Başkan Köksoy’dan ’Ramazan Bayramı’ mesajı

25 Haziran 2017 11:54


Bayramların, milli birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek, dostluk ve kardeşlik bağlarımızı güçlendirmek için önemli bir fırsat olduğunu belirten Köksoy, bayram ziyaretlerinde sevdiklerimize ulaşırken trafik kurallarına dikkat etmek gerektiğini hatırlattı.


Köksoy, ’’Rahmetiyle bizleri kucaklayan, şefkatiyle bizi bir araya toplayan 11 ayın sultanı Ramazan ayını geride bırakarak, sevinç, neşe ve kardeşlik duygularının dalga dalga yayıldığı Ramazan Bayramı’na ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan Bayramı’nın Ardahanlılara ve aziz Türk milletinin her bir ferdine kutlu olmasını temenni ediyorum’’ dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ARDAHAN HABERLERİ
ARDAHAN HAVA DURUMU
22
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    22°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    29°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    28°C
ARDAHAN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 1 ŞEVVÂL 1438
  • 25 Haziran 2017
  • Pazar
  • İmsak :02:08
  • Güneş :04:31
  • Öğle :12:23
  • İkindi :16:24
  • Akşam :19:54
  • Yatsı :21:56
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!