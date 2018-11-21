Başkan Köksoy'un Dünya Çocuk Hakları Günü Mesajı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, "Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Köksoy mesajında, “İnsanlığın mutluluğu, dünyanın güzelleşmesi ve çocukların korunması, onların iyi yetiştirilmesine bağlıdır. Bu anlamda barış içinde yaşamak, güzellikleri paylaşmak eğitimle olur. Çocukların kıymetini bilen, onlara önem veren milletler iyi bir neslin yetişmesi için çalışırlar.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, hiçbir milletin ve liderin yapmadığını çocuklar için yaparak 23 Nisan Milli Egemenlik Bayramını tüm çocuklara armağan etmiştir. Bizlerde göreve geldiğimiz günden bugüne, çocuklarımız için ne yapılması gerekiyorsa, elimizden geleni yapmaya çalıştık.

Çocuklarımızın olduğu her yere eğlence grupları ve parklar yapıyoruz. Bunun yanı sıra okullarımızdaki düzenlemeler, eğitim anlamında vermeye çalıştığımız destekler, Belediye binamızda bulunan çok amaçlı konferans salonunda çocuklarımız için hazırladığımız tiyatro gösterileriyle onların yüzünü hep güldürmek istiyoruz.

Çocuklarımızın Dünya Çocuk Hakları Gününü kutluyor, sağlık, mutluluk, huzur, barış ve başarı dolu bir dünya diliyorum." dedi.