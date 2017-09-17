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17 Eylül 2017 15:21

Başkan Köksoy’un yeni Eğitim-Öğretim yılı mesajı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, yeni eğitim-öğretim yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Köksoy’un yeni Eğitim-Öğretim yılı mesajı

17 Eylül 2017 15:21


Başkan Köksoy mesajında; “Toplumların huzurlu, güvenli, maddi ve manevi refah seviyesine ulaşması ile aydın ve medeni bir gelecek içinde yaşaması için çocuklarımızın, gençlerimizin eğitimi, bilgiyi, başarıyı yakalamaları milli ve manevi değerlerle donatılmaları gereklidir. Bunun da eğitim ve öğretimle olacağı açıktır.


Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı ne kadar iyi yetiştirebilirsek ülkemizin yarınları da o kadar güvende ve aydınlık olacaktır.


Bu vesile ile öğretmen ve öğrencilerimizin sağlıklı, mutlu ve başarılarla dolu bir eğitim yılı geçirmelerini diliyor, 2017-2018 eğitim-öğretim yılının ülkemize ve hemşerilerime hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.


Başkan Köksoy, ayrıca Belediye olarak eğitime, öğretime imkanlarımız doğrultusunda destek vermeye devam edeceklerini belirtti.




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