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Başkan Sekmen Posof'ta

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ardahan’ın Posof İlçesi’nde bir dizi temaslarda bulundu.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ardahan'ın Posof İlçesi'nde bir dizi temaslarda bulundu.


Posof Kaymakamı Enver Yılmaz ve Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar tarafından karşılanan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Posof'u çok beğendiğini, tabiatın bu mevsimde dahi renk armonisi sergilediğini söyledi.


Posof Belediyesi tarafından ikram edilen sabah kahvaltısında Başkan Sekmen'e Posof doğal ürünleri ikram edildi. Kahvaltıya Posof kaymakamı ve belediye meclis üyeleri de katıldılar. Posof Belediye Başkanı Ulgar, ziyaretten memnun olduğunu ve Başkan Sekmen'in ilçeye yaptığı yardımlardan dolayı teşekkür ettiğini söyledi.


Kahvaltıdan sonra Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ahıska'yı ziyaret edeceğini ve Ahıska kalesiyle kale içinde ki Ahmediye Camisini görmek istediğini söyleyerek Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar ile beraber Ahıska'ya hareket ettiler.

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