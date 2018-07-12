Başkan tüccarlarla bir araya geldi

Çıldır Belediyesi başkanlık makamında hayvan tüccarlarıyla bir araya gelen Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu ve AK Parti Çıldır İlçe Başkanı Ahmet Rıfat Vural, Çıldır’a kazandırılan modern hayvan pazarı ile ilgili olarak tüccarlara bilgi verdi. Başkan Azizoğlu "17 Temmuz Salı günü yapımını tamamladığımız Modern hayvan pazarının açılışını gerçekleştireceğiz. Sizin gibi ilçemizde ve diğer il ve ilçelerde faaliyet gösteren hayvan tüccarlarının ilçemizde pazara iştirak ederek çiftçimizin hayvanlarını satışını sağlamanız ilçemiz ekonomisine önemli katkı sağlayacaktır. Diğer il ve ilçelerde faaliyet gösteren tüccarlarında ilçemiz modern hayvan pazarını takip ve ziyaret etmesi içinde girişimlerde bulunmanız ilçemiz açısından önem arz etmektedir. Sizlerinde Çıldır’ın ekonomisinin gelişip büyümesine katkı sunarak gerekli iştiraklerini yapacağınızdan eminim. 17 Temmuz salı günü itibari ile modern hayvan pazarımız her salı günü olmak üzere ilçemize ve diğer il ve ilçelerden gelecek olan tüccar ve çiftçilerimize hizmet verecektir" dedi.