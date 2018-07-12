Diğer
Kategoriler
12 Temmuz 2018 11:48

Başkan tüccarlarla bir araya geldi

Ardahan Çıldır İlçesinde yapımı tamamlanan ve 17 temmuz Salı günü açılışı gerçekleşecek olan hayvan pazarı ile ilgili olarak Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğu ilçede faaliyet gösteren hayvan tüccarları ile bir araya geldi.

Başkan tüccarlarla bir araya geldi

12 Temmuz 2018 11:48


Çıldır Belediyesi başkanlık makamında hayvan tüccarlarıyla bir araya gelen Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu ve AK Parti Çıldır İlçe Başkanı Ahmet Rıfat Vural, Çıldır’a kazandırılan modern hayvan pazarı ile ilgili olarak tüccarlara bilgi verdi. Başkan Azizoğlu "17 Temmuz Salı günü yapımını tamamladığımız Modern hayvan pazarının açılışını gerçekleştireceğiz. Sizin gibi ilçemizde ve diğer il ve ilçelerde faaliyet gösteren hayvan tüccarlarının ilçemizde pazara iştirak ederek çiftçimizin hayvanlarını satışını sağlamanız ilçemiz ekonomisine önemli katkı sağlayacaktır. Diğer il ve ilçelerde faaliyet gösteren tüccarlarında ilçemiz modern hayvan pazarını takip ve ziyaret etmesi içinde girişimlerde bulunmanız ilçemiz açısından önem arz etmektedir. Sizlerinde Çıldır’ın ekonomisinin gelişip büyümesine katkı sunarak gerekli iştiraklerini yapacağınızdan eminim. 17 Temmuz salı günü itibari ile modern hayvan pazarımız her salı günü olmak üzere ilçemize ve diğer il ve ilçelerden gelecek olan tüccar ve çiftçilerimize hizmet verecektir" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ARDAHAN HABERLERİ
ARDAHAN HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    20°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç