Başkan Vural’dan 30 Ağustos Mesajı

Başkan Vural mesajında şunları kaydetti; "Bu zafer, vatan toprağı işgal altında bulunan bir milletin, yokluklara, rağmen azimle, inançla ve kararlılıkla toprağını nasıl müdafaa edebileceğini, büyük bedeller ödeyerek de olsa yedi düvele göstermiştir. Süngülerle, silahlarla ve kanla kazandığımız askeri zaferlerden sonra, kültür, bilim, fen ve ekonomi alanlarında da zaferler kazanmaya devam edeceğiz. Bu zaferi ve gururu bizlere yaşan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşları şehit ve gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Şanlı 30 Ağustos Zafer Bayramınız Kutlu Olsun."